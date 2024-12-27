27 декабря в Таганроге будет преимущественно облачная с прояснениями погода, по-прежнему дует северо-восточный ветер, осадков не обещают. Будет прохладнее, чем вчера — днем температура воздуха 0°…+2°. Влажность — 81%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет -1°…-2°. Завтра ожидается облачная погода, ветер станет слабее, ночью до -3°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха 0°…+2° (по ощущениям, как -6°). Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 86%. Температура воздуха -1°…-2° (будет ощущаться, как -6°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 30 минут, убывающая луна.

Фото Сергей Плишенко