Погода в Таганроге 27 апреля: облачно с прояснениями, +25°

Сегодня, 27 апреля, в Таганроге будет тепло, без осадков, практически безветренно. Днем воздух прогреется до +24°…+25°, вечером и ночью — до +19°…+21°. Влажность в течении суток — 67-69%. Магнитное поле спокойное. Завтра станет еще немного теплее, а к понедельнику температура снизится на 4-5 градусов. Следующая неделя будет облачной, во вторник возможен дождь.

По данным регионального Гидрометцентра, днем облачно с прояснениями, температура воздуха +24°…+25° (по ощущениям, как +23°). Ветер юго-западный, 2-3 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, температура воздуха +19°…+21° (по ощущениям, как +18°), ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760 мм ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 6 (высокий). Температура воды в Таганрогском заливе +13°. Световой день составляет 14 часов 15 минут, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского