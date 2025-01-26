26 января в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, осадков не прогнозируют. Дует небольшой восточный ветер, заморозков пока не обещают. Днем температура воздуха +3°…+5°. Влажность — 81%, магнитное поле спокойное. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет 0°…+2°. Завтра обещают преимущественно облачную погоду, утром возможен туман, сохранится плюсовая температура.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +3°…+5° (по ощущениям, как +1°). Ветер восточный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 92%. Температура воздуха 0°…+2° (будет ощущаться, как -1°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 769-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 19 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко