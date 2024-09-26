Погода в Таганроге 26 сентября: переменная облачность, +25°

26 сентября в Таганроге будет переменная облачность, без осадков. Немного усилится восточный ветер. УФ-индекс средний, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха +23°…+25°, влажность — 41%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +14°…+17°. Завтра сохранится примерно такая же погода, но может стать на пару градусов прохладнее.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +23°…+25 (по ощущениям, как +21°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 48%. Температура воздуха +14°…+17°(будет ощущаться, как +14°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе +18°. Световой день составляет 11 часов 58 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко