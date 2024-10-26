Погода в Таганроге 26 октября: солнечно и почти безветренно

26 октября Таганрогу обещают солнечную и почти безветренную погоду. Днем воздух прогреется до +9°…+11°. Влажность – 55%. Магнитное поле неустойчивое. Ночью малооблачно, без осадков, но заметно похолодает — ртутный столбик термометра покажет +4°…+5°. Завтра будет облачно с прояснениями, в остальном погода существенно не изменится. А с понедельника станет теплее на пару градусов.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +9°…+11 (по ощущениям, как +8°). Ветер северо-западный, 1-2 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 85%. Температура воздуха +4°…+5° (будет ощущаться, как +2°). Ветер северный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение суток будет высоким и составит 768-770 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 10 часов 19 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко