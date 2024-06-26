26 июня в Таганроге переменная облачность, дует небольшой северо-западный ветер. Дождика, который обещали еще вчера, уже не прогнозируют. УФ-индекс высокий. Сильная жара пока не вернется, днем температура воздуха +25°…+28°. Влажность низкая — 29%. Вечером и ночью облачно с прояснениями. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+20°. Завтра погода существенно не изменится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+28° (по ощущениям, как +25°). Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 65%. Температура воздуха +18°…+20° (будет ощущаться, как +18°). Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 55 минут, убывающая луна.

Фото Марины Даренской