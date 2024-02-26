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Погода в Таганроге 26 февраля: ветер, солнце, облака

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Сегодня, 26 февраля, в Таганроге утром небольшие заморозки до -2°. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Снова будет дуть восточный ветер со скоростью 8 метров в секунду. Температура воздуха  +2°…+5°. Влажность низкая — 49%. Ночью малооблачно, ртутный столбик термометра покажет 0°…-2°. Завтра сохранится примерно такая же погода, но станет немного теплее, днем – до +6°…+7°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+5° (по ощущениям, как -5°). Ветер восточный, 8 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 71%. Температура воздуха 0°…-2° (будет ощущаться, как -9°). Ветер восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 51 минуту, убывающая луна.

Фото Марины Даренской

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#Таганрог #Таганрогский залив новости погода
Таганрогская правда
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