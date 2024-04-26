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Погода в Таганроге 26 апреля: облачная пятница

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Сегодня, 26 апреля, в Таганроге будет облачно, осадков не прогнозируют, продолжает дуть небольшой восточный ветер. Будет немного прохладнее, чем вчера, днем температура воздуха +23°…+25°, влажность — 51%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +18°…+20°. Завтра обещают переменную облачность, в остальном погода существенно не изменится.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+28° (по ощущениям, как +24°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 71%. Температура воздуха +17°…+19° (будет ощущаться, как +18°). Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 754-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +13°. Световой день составляет 14 часов 11 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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