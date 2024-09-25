25 сентября в Таганроге преимущественно облачно, осадков не обещают. Прохладно, все еще дует небольшой восточный ветер. УФ-индекс средний, магнитное поле неустойчивое. Днем температура воздуха +21°…+23°, влажность — 32%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +14°…+16°. Завтра обещают переменную облачность, в остальном погода существенно не изменится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +21°…+23 (по ощущениям, как +20°). Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 54%. Температура воздуха +14°…+16°(будет ощущаться, как +14°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе +18°. Световой день составляет 12 часов 01 минуту, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко