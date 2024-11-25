Главная » Город

Погода в Таганроге 25 ноября: похолодание, северный ветер, облачно, ночью возможен дождь со снегом

На чтение 1 мин Просмотров 138 Опубликовано

Холодный понедельник обещают синоптики Таганрогу 25 ноября. Днем будет облачно, воздух прогреется до +2°…+3°, без осадков, ветер северный 4-5 метров в секунду. Вечером и ночью пасмурно, температура 0°…+1°, ветер усилится до 8 метров в секунду, прогнозируется дождь со снегом. Ко вторнику чуть потеплеет, будет дождливо.

Город

По данным Ростгидромета, 25 ноября днем столбик термометра опустится до +2°…+3°, (по ощущениям, как -4°), облачно, влажность 77% . Ветер северный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно. Влажность 79-81%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -5°). Ветер северный, 6-7 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 0 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +8°. Световой день составляет 8 часов 57 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

осень погода погода в Таганроге
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru