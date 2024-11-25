Погода в Таганроге 25 ноября: похолодание, северный ветер, облачно, ночью возможен дождь со снегом

Холодный понедельник обещают синоптики Таганрогу 25 ноября. Днем будет облачно, воздух прогреется до +2°…+3°, без осадков, ветер северный 4-5 метров в секунду. Вечером и ночью пасмурно, температура 0°…+1°, ветер усилится до 8 метров в секунду, прогнозируется дождь со снегом. Ко вторнику чуть потеплеет, будет дождливо.

По данным Ростгидромета, 25 ноября днем столбик термометра опустится до +2°…+3°, (по ощущениям, как -4°), облачно, влажность 77% . Ветер северный, 4-5 метров в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно. Влажность 79-81%. Температура воздуха 0°…+1° (будет ощущаться, как -5°). Ветер северный, 6-7 метров в секунду, порывы до 11-13 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 0 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +8°. Световой день составляет 8 часов 57 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко