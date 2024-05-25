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Погода в Таганроге 25 мая: солнечно, без осадков, восточный ветер немного стихнет

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Сегодня, 25 мая, Таганрог ждет в меру теплая, солнечная погода с дневной температурой +22°…+23°. Дождя не будет, а восточный ветер, порывы которого вчера достигали 17-19 м\с, стихнет до 9-10 м\с. Вечером и ночью воздух прогреется до +20°…+22°. Влажность в течение суток 26-31%. Завтра будет облачно и прохладно, а к понедельнику ждем повышение температуры до +27°…+28°.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем солнечно, температура воздуха +22°…+23° (по ощущениям, как +15°). Влажность 26%. Ветер восточный, 7-8 метров в секунду (порывы до 12 м\с).

Вечером и ночью облачно, влажность 31%. Температура воздуха +20°…+22 (будет ощущаться, как +13°). Ветер восточный, 9-10 метров (порывы до 12-14 м\с) в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое. УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +18°. Световой день составляет 15 часов 28 минут, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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