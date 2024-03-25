Погода в Таганроге 25 марта: днем +12°…+15°

Сегодня, 25 марта, в Таганроге большую часть дня будет теплая, малооблачная погода, без осадков, с небольшим восточным ветром. Температура воздуха +12°…+15°, влажность — 49%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +4°…+8°, дождя не обещают. Завтра облачно и станет немного прохладнее, в светлое время суток +10°…+11°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +12°…+15° (по ощущениям, как +11°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 74%. Температура воздуха +4°…+8° (будет ощущаться, как +2°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 750-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 27 минут, полнолуние.

Фото Сергея Плишенко