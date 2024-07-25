Погода в Таганроге 25 июля: солнечно, осадков не обещают

25 июля в Таганроге преимущественно солнечно, дует слабый южный ветер, осадков не обещают. Уф-индекс высокий. Температура воздуха +27°…+29°. Влажность низкая — 33%. Вечером и ночью малооблачно. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+22°. Завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, в светлое время суток температура повысится до +31°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+29 (по ощущениям, как +28°). Ветер южный, 1-2 метра в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность — 63%. Температура воздуха +20°…+22° (будет ощущаться, как +21°). Ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 751 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +27°. Световой день составляет 15 часов 12 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко