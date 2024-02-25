Погода в Таганроге 25 февраля: восточный ветер не отступает

Сегодня, 25 февраля, в Таганроге утром прохладно, на градуснике 0°…-2°. Но днем ртутный столбик термометра поднимется до +2°…+5°. Обещают малооблачную погоду без осадков и холодный восточный ветер до 8 метров в секунду. Влажность — 51%. Ночью прогнозируют переменную облачность и небольшие заморозки до -2°…-3°. Завтра сохранится ветреная, солнечная погода.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+5° (по ощущениям, как -4°). Ветер восточный, 8 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность 71%. Температура воздуха -2°…-3° (будет ощущаться, как -10°). Ветер восточный, 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 769 — 770 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 48 минут, полнолуние.

Фото Марины Даренской