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Погода в Таганроге 25 декабря: облачно, +3°, небольшая магнитная буря

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25 декабря в Таганроге будет облачно, дует северо-восточный ветер, осадков не обещают. С сегодняшнего дня начинается небольшое похолодание. Днем температура воздуха не превысит +2°…+3°. Влажность — 86%, магнитное поле неустойчивое. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +1°…+2°. Завтрашний день тоже не будет солнечным, усилится ветер, ночью возможны небольшие заморозки.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -2°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 86%. Температура воздуха +1°…+2° (будет ощущаться, как -3°). Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 29 минут, убывающая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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