Погода в Таганроге 24 сентября: облачно, без осадков

24 сентября в Таганроге будет облачно и немного прохладнее, чем вчера. Осадков не прогнозируют. Дует небольшой восточный ветер. УФ-индекс средний, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +23°…+25°, влажность — 30%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +14°…+15°. Завтра обещают облачную с прояснениями погоду, в светлое время суток +21°…+23°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +23°…+25 (по ощущениям, как +21°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 43%. Температура воздуха +14°…+15°(будет ощущаться, как +13°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе +18°. Световой день составляет 12 часов 05 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко