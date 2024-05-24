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Погода в Таганроге 24 мая: малооблачно, +25°, умеренный ветер, без осадков

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Комфортная погода ожидается в Таганроге в пятницу, 24 мая. Будет малооблачно, осадки не прогнозируются. Днем воздух прогреется до +24°…+25°, вечером и ночью — до +20°…+22°. Ветер восточный, 7-10 метров в секунду. Влажность в течение суток 32-33%. Магнитное поле неустойчивое. К выходным синоптики обещают похолодание до +20°…+21°.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем солнечно, температура воздуха +24°…+25° (по ощущениям, как +22°). Влажность 32%. Ветер восточный, 7-8 метров в секунду.

Вечером и ночью малооблачно, влажность 33%. Температура воздуха +20°…+22 (будет ощущаться, как +19°). Ветер восточный, 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое. УФ-индекс 6 (высокий). Вода в Таганрогском заливе +18°. Световой день составляет 15 часов 25 минут, полнолуние.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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