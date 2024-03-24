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Погода в Таганроге 24 марта: в город идет весеннее тепло

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Сегодня, 24 марта, Таганрогу обещают облачную с прояснениями погоду, без осадков и слабый юго-западный ветер. Будет немного теплее, чем вчера. Днем температура воздуха +10°…+12°, влажность — 62%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +4°…+7°. В город наконец-то идет настоящее весеннее тепло. Завтра в светлое время суток воздух прогреется до +13°…+15°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +10°…+12° (по ощущениям, как +7°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность высокая — 85%. Температура воздуха +4°…+7° (будет ощущаться, как +3°). Ветер юго-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле возмущенное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 24 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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