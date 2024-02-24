Погода в Таганроге 24 февраля: ветреная, солнечная суббота

Сегодня, 24 февраля, в Таганроге малооблачно, без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 7-9 метров в секунду. Температура воздуха днем +3°…+6°, к вечеру станет чуть холоднее – до +2°…+4°, а к ночи возможен небольшой мороз. Воскресенье и начало солнечной недели ожидаются солнечными, с плюсовой температурой, осадки не прогнозируются.

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +3°…+6° (по ощущениям, как 0°). Ветер восточный, 6-7 метров в секунду. Без осадков. Влажность 61%.

Вечером и ночью ясно, влажность 72%. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер восточный, 8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 771 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 10 часов 44 минут, полнолуние.

Фото Сергея Плишенко