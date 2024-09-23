Погода в Таганроге 23 сентября: солнце, облака, ветер, +27°

23 сентября в Таганроге будет достаточно теплая, облачная с прояснениями погода, без осадков. УФ-индекс средний, магнитное поле спокойное. Днем немного ветрено, температура воздуха +26°…+27°, влажность — 23%. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет +15°…+16°. Завтра прогнозируют переменную облачность, станет на пару градусов прохладнее, в светлое время суток +23°…+24°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+27 (по ощущениям, как +23°). Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 59%. Температура воздуха +15°…+16°(будет ощущаться, как +15°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 4 (средний). Температура воды в Таганрогском заливе +18°. Световой день составляет 12 часов 08 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко