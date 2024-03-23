Погода в Таганроге 23 марта: днем +5°…+8°, без осадков

Сегодня, 23 марта, в Таганроге утром пасмурно, прохладно и почти безветренно. Ближе к обеду обещают переменную облачность, без осадков. Днем температура воздуха +5°…+8°, влажность — 65%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +2°…+4°. Завтра выглянет солнце и станет немного теплее, в светлое время суток до +10°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +5°…+8° (по ощущениям, как +3°). Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность высокая — 87%. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 20 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко