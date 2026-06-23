Погода в Таганроге 23 июня: жарко, временами облачно, есть вероятность небольшого дождя, магнитное поле в норме

Сегодня в городе довольно жарко, днем до +28 °С, переменная облачность, синоптики не исключают вероятность небольшого дождя, ветер умеренный, дует с запада, магнитное поле спокойное, высокий УФ-индекс.

Утром температура воздуха составила +25 °С, днем прогреется до +28… +29 °С, вечером на 2-3 градуса прохладнее, ночью градусник покажет комфортные +22 °С. Дует небольшой западный ветер, около 4-5 метров в секунду.

В течение дня сегодня — переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Влажность относительно невысока — от 54 до 65%. Атмосферное давление держится на уровне 754 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс высокий, на 7 баллов, а магнитное поле — спокойное.

Температура воды в Таганрогском заливе — +24°С. Световой день увеличился до 15 часов 56 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.28, заход ожидается в 20.24.

Фото Сергея Плишенко