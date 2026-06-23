Главная » #Погода

Погода в Таганроге 23 июня: жарко, временами облачно, есть вероятность небольшого дождя, магнитное поле в норме

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Сегодня в городе довольно жарко, днем до +28 °С, переменная облачность, синоптики не исключают вероятность небольшого дождя, ветер умеренный, дует с запада, магнитное поле спокойное, высокий УФ-индекс.

#Погода

Утром температура воздуха составила +25 °С, днем прогреется до +28… +29 °С, вечером на 2-3 градуса прохладнее, ночью градусник покажет комфортные +22 °С. Дует небольшой западный ветер, около 4-5 метров в секунду.

В течение дня сегодня — переменная облачность, местами возможны небольшие осадки. Влажность относительно невысока — от 54 до 65%. Атмосферное давление держится на уровне 754 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс высокий, на 7 баллов, а магнитное поле — спокойное.

Температура воды в Таганрогском заливе — +24°С. Световой день увеличился до 15 часов 56 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.28, заход ожидается в 20.24.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru