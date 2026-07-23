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Погода в Таганроге 23 июля: синоптики обещают дождь, похолодает до +24°, умеренная магнитная буря

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После нескольких очень жарких дней в четверг, 23 июля, Таганрог ждет прохладная и дождливая погода. Осадки прогнозируются в течение всего дня. Температура воздуха опустится до +22°… +24°. Средний ветер, магнитная буря.

Город

В пятницу, 24 июля, осадки возможны ближе к ночи, немного потеплеет. Выходные, по прогнозам, будут прохладными и дождливыми. С понедельника, 27 июля, начнется потепление, но аномальной жары не ожидается. Столбик термометра не должен превысить отметку в +30°.

По данным Ростгидромета, 23 июля утром и днем ооблачно, осадки возможны с вероятностью в 90%, температура воздуха +19°…+21° (по ощущениям, как +20°). Влажность 73%. Ветер северный, 4-5 метров в в секунду, порывы до 8-11 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность 81%. Дождь ожидается с вероятностью в 82%. Температура воздуха +24°…+25° (будет ощущаться, как +19°). Ветер северный, 4-5 метров в секунду, порывы до 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 754-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 5 — умеренная магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 18 минут, растуща луна. Пыльца активна — сорняки, амброзия, полынь, злаки.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда

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