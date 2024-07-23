Погода в Таганроге 23 июля: +25°…+29°, высокий УФ-индекс

23 июля в Таганроге облачная с прояснениями погода, дует слабый юго-восточный ветер. Днем возможен кратковременный дождик. Слишком жарко не будет, температура воздуха +25°…+29°. Влажность — 61%. Вечером и ночью переменная облачность. Ртутный столбик термометра покажет +20°…+23°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только осадков пока не обещают.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+29° (по ощущениям, как +28°). Ветер юго-восточный, 1 метр в секунду. Осадки возможны с вероятностью 56%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 71%. Температура воздуха +20°…+23° (будет ощущаться, как +21°). Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +28°. Световой день составляет 15 часов 17 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко