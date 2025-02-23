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Погода в Таганроге 23 февраля: мороз, снег, небольшой ветер

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В праздничное воскресенье, 23 февраля, синоптики обещают Таганрогу пасмурную погоду. В течение дня ожидается снег, влажность 67-80%. Температура воздуха в светлое время суток составит −3°…−4°, к ночи станет холодней на пару градусов. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

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Небольшой мороз продержится до середины следующей недели, а с четверга прогнозируется потепление до плюсовых отметок.

По данным Ростгидромета, 23 февраля утром днем облачно, снег с вероятностью в 77%. Температура воздуха −3°…−4° (по ощущениям, как −10°). Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 67%.

Вечером и ночью пасмурно, снег с вероятностью в 85%. Температура воздуха −5°…−6° (будет ощущаться, как −12°). Ветер северо-западный, 5-6 метров в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Влажность 80%. Атмосферное давление в течение суток составит 765-766 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 10 часов 44 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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