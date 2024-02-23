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Погода в Таганроге 23 февраля: +3°…+4°, облачно, без осадков

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Вполне комфортную для конца зимы погоду обещают синоптики Таганрогу сегодня, 23 февраля. Днем облачно с прояснениями, температура воздуха +3°…+4°. Вечером – ясно, 0°…+2°, без осадков. Восточный ветер дует со скоростью 4-5 метров в секунду. К выходным похолодает до 0°, но можно надеяться на солнечные дни.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, в дневное время облачно, температура воздуха +3°…+4° (по ощущениям, как -1°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Без осадков. Влажность 71%.

Вечером и ночью ясно, влажность 89%. Температура воздуха 0°…+2° (будет ощущаться, как -3°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 2 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 10 часов 41 минуту, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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