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Погода в Таганроге 23 декабря: +5°, пасмурно, пригодится зонтик

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23 декабря в Таганроге будет еще один пасмурный день, юго-западный ветер дует со скоростью 4 метра в секунду, днем с большой долей вероятности возможен небольшой дождь – запаситесь зонтиком. Температура воздуха +4°…+5°. Влажность высокая — 94%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, осадков пока не прогнозируют. Ртутный столбик термометра покажет +2°…+4°. Завтра прогнозируют преимущественно облачную с прояснениями погоду, сохранится плюсовая температура, ветер сменит направление на восточное.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+5° (по ощущениям, как -1°). Ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Вероятность небольшого дождя – 95%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 93%. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -1°). Ветер восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +3°. Световой день составляет 8 часов 29 минут, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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