Погода в Таганроге 23 апреля: прохладно и немного ветрено

Сегодня, 23 апреля, в Таганроге переменная облачность, дует небольшой юго-западный ветер, осадков не обещают. Днем не будет жарко, температура воздуха +17°…+18°, влажность — 56%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +11°…+12°. Завтра прогнозируют преимущественно облачную погоду, без дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +17°…+18° (по ощущениям, как +14°). Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность высокая — 86%. Температура воздуха +11°…+12° (будет ощущаться, как +9°). Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 5 (средний). Вода в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 14 часов 02 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко