Погода в Таганроге 22 января: облачно, ветрено, +2°

22 января в Таганроге преимущественно облачная с небольшими прояснениями погода, без осадков. Будет дуть восточный ветер, порывы которого могут достигать 8-11 метров в секунду. Днем температура воздуха +1°…+2°. Влажность — 60%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет 0°…-2°. Завтра прогнозируют пасмурную погоду, во второй половине дня возможен дождь со снегом.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +1°…+2° (по ощущениям, как -7°). Ветер восточный, 8-9 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 65%. Температура воздуха 0°…-2° (будет ощущаться, как -10°). Ветер восточный, 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-764 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 10 минут, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко