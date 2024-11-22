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Погода в Таганроге 22 ноября: похолодание до +6°, пасмурно, слабый ветер

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Пасмурно и холодно будет в Таганроге в пятницу, 22 ноября. Влажность — 66-69%. В дневное время воздух прогреется всего до +5°…+6°, вечером и ночью сохранится такая же температура. Ветер восточный, с переходом на юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

Город

Суббота обещает быть теплой — столбик термометра поднимется до +14°…+16°, а в воскресенье погода ухудшится, прогнозируется похолодание до +4° и дождь.

По данным Ростгидромета, 22 ноября днем пасмурно, температура воздуха +5°…+6° (по ощущениям, как +2°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Влажность 66%.

Вечером и ночью также пасмурно. Влажность 69%. Температура воздуха +5°…+6° (будет ощущаться, как +1°). Ветер юго-восточный, 6-7 метров в секунду, порывы до 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +9°. Световой день составляет 9 часов 04 минуты, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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