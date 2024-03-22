Погода в Таганроге 22 марта: прохладная пятница

Сегодня, 22 марта, в Таганроге сохранится облачная погода, без осадков. Дует небольшой северо-восточный ветер. Днем температура воздуха +4°…+8°, влажность — 60%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +1°…+3°. Согласно прогнозам, завтра станет немного теплее, а из-за облаков выглянет солнце.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +4°…+8° (по ощущениям, как +1°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность — 76%. Температура воздуха +1°…+3° (будет ощущаться, как -3°). Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 17 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко