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Погода в Таганроге 22 июня: солнечно, высокий УФ-индекс

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Сегодня, 22 июня, в Таганроге малооблачно, осадков не прогнозируют. Дует освежающий северо-западный ветер, УФ-индекс высокий. Температура воздуха +27°…+30°. Влажность низкая — 33%. Вечером и ночью ясно. Ртутный столбик термометра покажет +19°…+24°. Завтра погода существенно не изменится, а вот в понедельник возможен кратковременный дождь.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +27°…+30° (по ощущениям, как +28°). Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 59%. Температура воздуха +19°…+24° (будет ощущаться, как +20°). Ветер северный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 56 минут, полнолуние.

Фото: Олег Клеменской

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Таганрогская правда
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