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Погода в Таганроге 22 июля: днем до +31°, высокий уровень солнечной активности, ночью возможен дождь

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22 июля в Таганроге солнечная погода может сменяться переменной облачностью, дует небольшой юго-западный ветер. Днем температура воздуха +30°…+31° в тени, очень высокий УФ-индекс, осадков не обещают. Влажность средняя – 49-50%, умеренная магнитная буря. Ночью пасмурно, градусник покажет +20°…+22°, временами возможен небольшой дождь. Завтра прогнозируют облачную погоду, осадки и понижение температуры на пару градусов.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +30°…+31° (по ощущениям, как +30°). Влажность — 49%. Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду.

Ночью пасмурно, влажность — 50%. Температура воздуха +20°…+22° (будет ощущаться, как +20°). Ветер северо-восточный, 1-2 метра в секунду. Вероятность дождя – 84%. Атмосферное давление 754-753 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 5 — умеренная магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 20 минут, растущая луна.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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