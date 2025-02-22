Погода в Таганроге 22 февраля: солнце, мороз и северный ветер

22 февраля в Таганроге будет малооблачная погода, без осадков, на дорогах гололедица. Дует холодный северный ветер, влажность — 59%, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха -5°…-6°. Вечером и ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет -9°…-10°. Завтра ожидается пасмурная погода, ветер сменит направление на северо-западное, с большой долей вероятности возможен снег.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -5°…-6° (по ощущениям, как -12°). Ветер северный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 78%. Температура воздуха -9°…-10° (будет ощущаться, как -15°). Ветер северный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 773-770 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 10 часов 41 минуту, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского