Погода в Таганроге 22 декабря: пасмурно, +4°, возможен дождь

22 декабря в Таганроге пасмурно, дует умеренный восточный ветер, в течение суток обещают дождь, временами с мокрым снегом. Так, что уходя из дома, захватите зонтик. А вот заморозков пока не прогнозируют. Днем температура воздуха +3°…+4°. Влажность высокая — 91%, магнитное поле спокойное. Ночью ртутный столбик термометра покажет +3°…+5°. Завтра погода существенно не изменится, а вероятность осадков сохранится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +3°…+4° (по ощущениям, как -1°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Вероятность осадков – 75%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 92%. Температура воздуха +3°…+5° (будет ощущаться, как 0°). Ветер южный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 756 миллиметров ртутного столба. Небольшой дождь возможен с вероятностью 57%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 0 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 8 часов 29 минут, последняя четверть луны.

Фото ВК Daily Bogudonia