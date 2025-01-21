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Погода в Таганроге 21 января: облака, солнце, слабый ветер, +3°

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21 января в Таганроге переменная облачность, без осадков, дует слабый восточный ветер. Днем температура воздуха +2°…+3°. Влажность — 68%, магнитное поле спокойное. Ночью облачно с прояснениями и небольшие заморозки — ртутный столбик термометра покажет -1°…-3°. Завтра прогнозируют пасмурный день и заметное усиление восточного ветра. Дождя пока не обещают.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +2°…+3° (по ощущениям, как -1°). Ветер восточный, 2 метра в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 82%. Температура воздуха -1°…-3° (будет ощущаться, как -7°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +2°. Световой день составляет 9 часов 08 минут, последняя четверть луны.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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