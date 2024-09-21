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Погода в Таганроге 21 сентября: ясно, без осадков, днем +25°

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Тепло и солнечно будет в Таганроге 21 сентября. Днем воздух прогреется до +24°…+25°, вечером и ночью — чуть прохладнее. Осадки маловероятны, влажность 31-40 %. Ветер северо-восточный, 2-4 метра секунду. Магнитное поле спокойное. В воскресенье и понедельник потеплеет на 1-2 градуса, а со вторника начнется незначительное похолодание.

Новости Таганрога

По данным Ростгидромета, днем ясно, температура воздуха +24°…+25° (по ощущениям, как +22°). Ветер северо-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 31 %.

Вечером и ночью ясно. Влажность 40 %. Температура воздуха +16°…+18°, будет ощущаться, как +19°. Ветер северо-восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +20°. Световой день составляет 12 часов 15 минут, убывающая луна.

Фото Андрея Лызь

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Таганрогская правда
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