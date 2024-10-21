Погода в Таганроге 21 октября: облачно, +11°, кратковременный дождь

21 октября в Таганроге облачно, все еще дует небольшой северный ветер. Зато будет немного теплее, днем температура воздуха поднимется до +9°…+11°, влажность – 69%. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью переменная облачность, без осадков. Ртутный столбик термометра покажет +5°…+8°. Завтра выглянет солнце, прогнозируют облачную с прояснениями погоду, в светлое время суток термометр покажет до +13°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +9°…+11 (по ощущениям, как +7°). Ветер северный, 3 метра в секунду. Кратковременный дождь возможен с вероятностью 71%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность высокая — 86%. Температура воздуха +5°…+8° (будет ощущаться, как +4°). Ветер северный, 3 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +13°. Световой день составляет 10 часов 35 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко