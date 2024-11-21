Погода в Таганроге 21 ноября: облачно, ветрено, +15°

21 ноября в Таганроге будет облачно, дует ощутимый южный ветер, отдельные порывы которого будут достигать 12-14 м/с. Влажность — 49%, магнитное поле спокойное. Днем температура воздуха +13°…+15°. Вечером и ночью пасмурно, возможен небольшой дождь. Ртутный столбик термометра покажет +4°…+8°. Завтра также обещают облачную погоду, осадков пока не прогнозируют, в светлое время суток ветер стихнет, но похолодает до +7°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +13°…+15° (по ощущениям, как +8°). Ветер южный, 9 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 80%. Температура воздуха +4°…+8° (будет ощущаться, как 0°). Ветер западный, 5 метров в секунду. Небольшой дождь возможен с вероятностью 65%. Атмосферное давление в течение суток составит 751-754 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе +9°. Световой день составляет 9 часов 07 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко