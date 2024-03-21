Сегодня, 21 марта, в Таганроге снова преимущественно облачно, без осадков, немного ветрено. Будет чуть прохладнее, чем вчера. Днем температура воздуха +7°…+9°, влажность — 55%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +2°…+4°, восточный ветер сменится северо-восточным. Завтра погода существенно не изменится.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +7°…+9° (по ощущениям, как +3°). Ветер восточный, 4 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 77%. Температура воздуха +2°…+4° (будет ощущаться, как -2°). Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 761-762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 12 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской