Сегодня, 21 июня, в Таганроге переменная облачность, без осадков, дует северо-западный ветер. УФ-индекс очень высокий. Днем будет немного прохладнее, чем вчера. Температура воздуха +25°…+27°. Влажность низкая — 30%. Вечером и ночью небольшая облачность. Ртутный столбик термометра покажет +18°…+22°. Завтра будет малооблачно, станет теплее на пару градусов, дождя не прогнозируют.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+27° (по ощущениям, как +24°). Ветер северо-западный, 7 метров в секунду.

Вечером и ночью небольшая облачность, влажность — 60%. Температура воздуха +18°…+22° (будет ощущаться, как +18°). Ветер северо-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), магнитное поле спокойное. Вода в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 15 часов 55 минут, растущая луна.

Фото Марины Даренской