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Погода в Таганроге 21 июля: активное солнце, температура воздуха растет — днем больше +30°С, небольшой западный ветер, магнитное поле в норме

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Сегодня погода обещает быть по-июльски жаркой, слабый ветер, низкая влажность, высокий УФ-индекс. Магнитное поле спокойное, осадков синоптики не обещают сегодня и завтра, а на четверг в прогнозе стоит дождь.

#Погода

Температура воздуха утром составила 25 градусов выше нуля, днем ртутный столбик преодолеет отметку +30 °С, а к вечеру обещают температуру воздуха на уровне +28 градусов выше нуля. Ночь будет немного прохладнее — около 23 градусов тепла. Ветер западный, с переходом на северо-западный, слабый, не более 3 метров в секунду.

В течение дня сегодня и завтра — низкая облачность, очень высокий УФ-индекс. Осадков в прогнозе пока нет, дожди местами возможны на этой неделе лишь в четверг. Влажность сегодня в течение дня меняется: утром 45%, днем упадет до 26%, затем будет немного расти.

Атмосферное давление сегодня составляет 754 мм ртутного столба. По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс оценивается на 8 баллов — на открытом солнце днем понадобятся головные уборы. Магнитное поле спокойное.

Температура воды в Таганрогском заливе прогрелась до +25°С. Световой день продлится 15 часов 35 минут. Восход солнца был зафиксирован в 4.49, заход ожидается в 20.11.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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