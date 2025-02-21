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Погода в Таганроге 21 февраля: переменная облачность, ветрено, -4°

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21 февраля в Таганроге переменная облачность будет сменяться ясной погодой, осадков не прогнозируют, зато обещают усиление северо-восточного ветра до 6 метров в секунду. Влажность низкая — 53%, магнитное поле спокойное. Днем по-прежнему морозно, температура воздуха -3°…-4°. Вечером и ночью облачно, ртутный столбик термометра покажет -9°…-11°. Завтра сохранится примерно такая же погода, только ветер сменит направление на северное. А в воскресенье может пойти небольшой снег.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха -3°…-4° (по ощущениям, как -12°). Ветер северо-восточный, 5-6 метров в секунду.

Вечером и ночью облачно, влажность — 78%. Температура воздуха -9°…-11° (будет ощущаться, как -17°). Ветер северный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 773 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе 0°. Световой день составляет 10 часов 37 минут, последняя четверть луны.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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