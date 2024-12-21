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Погода в Таганроге 21 декабря: облачно с прояснениями, без осадков, +4°, слабый ветер

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В субботу синоптики обещают Таганрогу облачную погоду, иногда будет выглядывать солнышко. В течение суток воздух прогреется до +3°…+4°. Осадки не прогнозируются, влажность 63-76 %. Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. В воскресенье возможен дождь.

Город

По данным Ростгидромета, днем облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +3°…+4° (по ощущениям, как +0°). Ветер восточный, 4-5 метров в секунду. Влажность 63%.

Вечером и ночью облачно, без осадков. Температура воздуха +4°…+5° (будет ощущаться, как +2°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду. Влажность 76%. Атмосферное давление в течение суток составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 1 (низкий), температура воды в Таганрогском заливе +4°. Световой день составляет 8 часов 28 минут, убывающая луна.

Фото vk.com/daily_bogudonia

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Таганрогская правда
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