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Погода в Таганроге 21 августа: самый жаркий день недели, +35°

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21 августа в Таганроге малооблачно, немного ветрено,  осадков не ожидается, УФ-индекс высокий. Согласно прогнозу, сегодня будет самый жаркий день недели — температура воздуха поднимется до +33°…+35°. Влажность низкая — 24%. Ночью облачно с прояснениями, ртутный столбик термометра покажет +23°…+27°. Завтра обещают облачную погоду, станет прохладнее на пару градусов, а ночью есть вероятность небольшого дождя.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +32°…+35 (по ощущениям, как +32°). Ветер восточный, 5 метров в секунду.

Ночью облачно с прояснениями, влажность — 41%. Температура воздуха +23°…+27° (будет ощущаться, как +24°). Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +25°. Световой день составляет 13 часов 56 минут, убывающая луна.

Фото Андрея Лызь

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Таганрогская правда
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