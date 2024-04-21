Погода в Таганроге 21 апреля: небольшое похолодание, ветер и облака

По-летнему жаркая погода в Таганроге постепенно сменяется на весеннюю. Сегодня, 21 апреля, синоптики обещают незначительное снижение температуры воздуха, облачность, усиление ветра. Магнитное поле в пределах нормы. В начале следующей недели днем ожидается до +20°, вечером и ночью – до +12°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем облачно, воздух прогреется до +17°…+20° (по ощущениям, как +11°). Ветер юго-западный, 7-9 метров в секунду. Влажность 62%. Без осадков.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность увеличится до 70-75%. Температура воздуха +14°…+15° (будет ощущаться, как +9°). Ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 13 часов 57 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко