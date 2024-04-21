Главная » Город

Погода в Таганроге 21 апреля: небольшое похолодание, ветер и облака

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

По-летнему жаркая погода в Таганроге постепенно сменяется на весеннюю. Сегодня, 21 апреля, синоптики обещают незначительное снижение температуры воздуха, облачность, усиление ветра. Магнитное поле в пределах нормы. В начале следующей недели днем ожидается до +20°, вечером и ночью – до +12°.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем облачно, воздух прогреется до +17°…+20° (по ощущениям, как +11°). Ветер юго-западный, 7-9 метров в секунду. Влажность 62%. Без осадков.

Вечером и ночью облачно с прояснениями, влажность увеличится до 70-75%. Температура воздуха +14°…+15° (будет ощущаться, как +9°). Ветер юго-западный, 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 757-759 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 4 (средний). Вода в Таганрогском заливе +11°. Световой день составляет 13 часов 57 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
погода погода в Таганроге Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru