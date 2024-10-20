Погода в Таганроге 20 октября: хмурое и прохладное воскресенье

20 октября в Таганроге днем снова будет облачно и прохладно, дует небольшой северный ветер. Температура воздуха +7°…+8°, влажность – 69%. Во второй половине дня возможны небольшие осадки. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +6°…+7°, обещают дождь. Завтра погода тоже не будет солнечной, утром вероятны осадки, но станет немного теплее — в светлое время суток термометр покажет +9°…+11°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +7°…+9 (по ощущениям, как +4°). Ветер северный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность высокая — 88%. Температура воздуха +6°…+7° (будет ощущаться, как +3°). Ветер северный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 765 миллиметров ртутного столба. Вероятность осадков — 91%.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +13°. Световой день составляет 10 часов 39 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко