Погода в Таганроге 20 марта: облачный весенний день

Сегодня, 20 марта, в Таганроге будет облачно, дождя пока не обещают. Продолжает дуть ощутимый восточный ветер. Днем сохранится относительно теплая погода, температура воздуха +9°…+11°, влажность — 53%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +2°…+6°. Завтрашний день тоже не будет солнечным, есть вероятность небольшого кратковременного дождя.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +9°…+11° (по ощущениям, как +6°). Ветер восточный, 6 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 72%. Температура воздуха +2°…+6° (будет ощущаться, как -2°). Ветер восточный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 760-761 миллиметр ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +5°. Световой день составляет 12 часов 09 минут, растущая луна.

Фото Владимир Прозоровский