Погода в Таганроге 20 июля: жаркий понедельник, днем воздух прогреется до +31°, без осадков

Жаркая и ясная погода ожидается в Таганроге в понедельник, 20 июля. Днем столбик термометра поднимется до +31° в тени. Дождя не будет, влажность низкая 27-38%, а УФ индекс очень высокий. Ветер юго-западный, с переходом на западный, 3-4 метра в секунду.

Во вторник будет еще жарче — до +33° в светлое время суток, также без осадков и сильного ветра. К среде чуть похолодает — до +29° днем в тени. С четверга и до конца недели прогнозируются ежедневные дожди, температура воздуха опустится до +25°… +28°.

По данным Ростгидромета, 20 июля утром и днем малооблачно, без осадков, температура воздуха +29°…+31° (по ощущениям, как +28°). Влажность 27%. Ветер юго-западный, 3-4 метра в в секунду, порывы до 8-11 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность 38%. Также без осадков. Температура воздуха +24°…+25° (будет ощущаться, как +25°). Ветер юго-западный, с переходом на западный, 4-5 метров в секунду, порывы до 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 754-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», УФ-индекс 8 (очень высокий), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +26°. Световой день продлится 15 часов 24 минуты, молодая луна. Пыльца активна — сорняки, амброзия, полынь, злаки.

Фото Сергея Плишенко