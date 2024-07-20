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Погода в Таганроге 20 июля: температура воздуха снижается, переменная облачность, возможен дождь

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20 июля в Таганроге станет чуть прохладней. Днем воздух прогреется до +32°…+33° в тени, вечером и ночью — до до +29°…+32°. Возможен кратковременный дождь. Ветер северный, 3-4 метра в секунду. Магнитное поле неустойчивое. Влажность 33-38%.

Город

В ближайшие два дня погода в целом не изменится, а ко вторнику ждем похолодание еще на пару градусов.

По данным Ростгидромета, днем облачно, температура воздуха +32°…+33° (по ощущениям, как +34°). Ветер северный, 2-3 метра в секунду, порывы до 6 метров в секунду. Влажность 33%. Возможен небольшой дождь.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 38%.  Температура воздуха +29°…+32° (будет ощущаться, как +30°). Ветер северный, 3-4 метра в секунду, порывы до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 752-753 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 7 (высокий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +29°. Световой день составляет 15 часов 23 минуты, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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